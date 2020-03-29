حملات تعقيم وتنظيف في عدد من المحافظات للتصدي لفيروس كورونا

محافظات-سانا

تتواصل الجهود الحكومية والأهلية في المحافظات للتصدي لفيروس كورونا عبر تنظيم حملات تعقيم وتنظيف في الأحياء والأسواق والشوارع والمؤسسات ففي دمشق واصلت ورشات مديرية النظافة حملة التعقيم بواسطة الصهاريج والمضخات اليدوية في العديد من مناطق وأحياء المدينة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير النظافة في المحافظة المهندس عماد العلي في تصريح لـ سانا اليوم أن حملة التعقيم شملت ساحة باب توما ومحيطها وعدداً من الحارات والأحياء في دمشق القديمة والميدان والزاهرة والشاغور وطريق المدارس بالمزة وطريق المطار ومحيط الأفران الاحتياطية بالمزة والزاهرة الآلي في التضامن وابن العميد بركن الدين إضافة إلى ساحة شمدين وشارع ابن العميد والزينبية وحارات في ركن الدين وعدد من الشوارع في مشروع دمر.

وفي السويداء تواصلت حملات التعقيم حيث تم في شهبا بالتعاون مع المجتمع المحلي تعقيم أحياء من الجزء الشمالي الشرقي للمدينة وواجهات المحال التجارية على الطريق العام الرئيسي وطريق البلاط ومركز الانطلاق والمسلخ البلدي بحسب رئيس مجلس المدينة المحامي جلال دانون.

وذكر رأفت الحمدان من أهالي مدينة شهبا والذي يقدم جراره مع المرش يومياً لدعم حملات التعقيم أن مشاركته تأتي انطلاقا من إحساسه بالمسؤولية وواجبه الوطني والإنساني تجاه أبناء بلده.

من جانبها بدأت مؤسسة كرامة للتنمية الاجتماعية بمبادرة تستمر لمدة يومين وتتضمن توزيع أجهزة توليد أوكسجين محمولة وكمامات وقفازات ومواد تعقيم.

وذكر منسق المبادرة من المؤسسة كرم مطر أن المبادرة شملت مشفيي السويداء الوطني وسالة وفرع الهلال الأحمر العربي السوري وشعبه ونقاطه في مفعلة وكفر اللحف على أن تشمل أيضاً العيادات الشاملة التخصصية وعدداً من المراكز الصحية والشعب الهلالية.

وفي حمص تواصل مختلف الفعاليات الحكومية والأهلية عمليات التعقيم والتنظيف لمختلف المرافق العامة والخاصة.

وفي هذا الصدد اتخذت الشركة العامة للطرق والجسور فرع حمص إجراءاتها الاحترازية حيث عملت الكوادر المختصة في الشركة على تعقيم كافة الورشات والمراكز الإنتاجية وجميع وسائط النقل الجماعية وسيارات الخدمة بالإضافة إلى تعقيم خزانات المياه يومياً.

المهندس شهيد حلاس مدير فرع الشركة العامة للطرق والجسور أشار إلى أن الحملة انطلقت منذ ايام وهي مستمرة بهدف الحفاظ على سلامة العاملين والمواطنين.

ويواصل مجلس مدينة حمص حملات النظافة والتعقيم في أحياء المدينة حيث شملت اليوم حي الحميدية ومنطقة الصناعة وشارع مقبرة الفردوس وشارع اسكندرون وطريق زيدل فيما تعمل مديرية النظافة على ترحيل وتنظيف شارع الستين من دوار العباسية وحتى تقاطع شارع السلمية بالإضافة إلى العديد من حملات النظافة التي تنفذها البلديات حيث تنفذ بلدية الدمينة الشرقية بريف حمص حملة تعقيم بالتعاون مع فعاليات المجتمع المحلي.

وفي تلكلخ يواصل مجلس المدينة حملات تعقيم الدوائر الرسمية والأرصفة والشوارع في المدينة والعديد من القرى التابعة لها.