خارجية فلسطين: اعتداءات الاحتلال تنتهك قرارات الشرعية الدولية

القدس المحتلة-سانا

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه المتواصلة بحق الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم جريمة وانتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية.

وقالت الخارجية في بيان لها اليوم نقلته وكالة وفا ان اعتداءات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين والتي كان آخرها اقتحام قرى التوانة جنوب الخليل وكفر قدوم شرق قلقيلية والمغير شمال رام الله واعتداؤهم على الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بجروح وحالات اختناق إضافة إلى اقتحام المستوطنين اراضي الفلسطينيين جنوب بيت لحم واقتلاع 300 شجرة زيتون تأتي في إطار تنفيذ مخططات الاحتلال الاستيطانية.

وأوضحت الخارجية أن الانحياز الأميركي المطلق للاحتلال يشجعه ومستوطنيه على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته بهدف توسيع وتعميق الاستيطان.

وشددت الخارجية على أن سلطات الاحتلال ومستوطنيها يواصلون استغلال انشغال المجتمع الدولي بمواجهة وباء كورونا لتنفيذ مخططاتهم الاستيطانية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين ضاربة عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية.