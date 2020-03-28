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منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا امتد إلى عشرات الدول الإفريقية

2020-03-28

جنيف-سانا

أعلن تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد امتد إلى عشرات الدول في أفريقيا التي بلغ عدد الإصابات المؤكدة فيها 2650 إصابة والوفيات 49 حالة.

وأعرب جيبريسوس في تغريدة على صفحته على موقع تويتر كما نقلت وكالة رويترز عن استعداد المنظمة لدعم كل الدول في مكافحة الفيروس داعياً الدول التي تعاني أنظمتها الصحية من الضعف إلى العمل بقوة لاحتواء انتشار المرض بين الحالات الأولية ومنع تفشيه في المجتمع.

وكانت مسؤولة إقليمية في منظمة الصحة العالمية اعتبرت الخميس الماضي أن الفرص تتضاءل أمام نحو نصف دول أفريقيا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين السكان المحليين.

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