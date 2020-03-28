SCS-NET
الشريط الأخباري

سلامي: لا سبيل أمام الأميركيين سوى مغادرة المنطقة

2020-03-28

طهران-سانا

أكد قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي فشل كل المحاولات الأميركية لإضعاف إيران والقضاء على ثورتها الإسلامية مشيراً إلى أنه لا سبيل أمام الأميركيين سوى الانسحاب من المنطقة ومغادرتها فوراً.

وانتقد سلامي في كلمة اليوم استمرار وجود الأميركيين واعتداءاتهم في المنطقة مشيراً إلى أن استهداف قاعدة عين الأسد التابعة لهم في العراق شكل بداية الانتقام منهم على إرهابهم واغتيال الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد.

انظر ايضاً

سلامي: الولايات المتحدة تكبدت هزيمة كبرى من إيران

طهران-سانا أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أن عدم رد بلاده على اغتيال …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved