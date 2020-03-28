ترامب يلمح إلى فرض حجر صحي على نيويورك لتفشي كورونا فيها

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم احتمال وضع ولاية نيويورك قيد “الحجر الصحي” بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد فيها إلا أنه تهرب من توضيح ماهية هذا الحجر.

ونقلت فرانس برس عن ترامب قوله أثناء مغادرته البيت الأبيض: “نرغب بأن يتم وضع نيويورك قيد الحجر الصحي لأنها نقطة ساخنة” مشيرا إلى أن نيوجيرسي وبعض أجزاء من ولاية كونيكتيكت تقع كذلك ضمن المناطق الساخنة المصابة بهذا الوباء وينطبق عليها الإجراء ذاته.

بدوره قال حاكم ولاية نيويورك اندرو كومو إنه تباحث مع ترامب صباحاً إلا أنهما لم يتطرقا إلى هذه المسألة مضيفا: “لا أعرف حتى ما يعنيه ذلك ولا أعرف أيضاً كيف يمكن تطبيقه من وجهة نظر قانونية”.

وكان كومو أكد للصحفيين في وقت سابق أن ولاية نيويورك تمثل بؤرة الوباء في الولايات المتحدة وسجلت 44635 إصابة مؤكدة مضيفا: “نشهد ارتفاعاً كبيراً في الوفيات نظراً إلى أن الوقت الذي يقضيه الناس على أجهزة التنفس يزداد وكلما ازداد يرتفع عدد الوفيات.. نتوقع بأن يواصل الازدياد.. إنها أنباء سيئة ومأساوية لكنها لم تكن غير متوقعة.