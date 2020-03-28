دمشق.. تنفيذ حظر التجول في رابع أيامه

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سورية وروسيا: واشنطن تنقل معدات للإرهابيين في مخيم الركبان تحت ستار المساعدات الإنسانية
2020-03-28
نداء مشترك من 8 دول أعضاء في الأمم المتحدة متضررة من الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية للأمين العام للعمل على رفعها فوراً
2020-03-26
باروبيك: دعم أردوغان التنظيمات الإرهابية في سورية تسبب بإطالة أمد الأزمة
2020-03-26
سياسي مصري يدعو إلى محاكمة أردوغان دولياً على جرائمه في سورية
2020-03-25
خبير تشيكي: أردوغان يبتز أوروبا لدعم عدوانه على الأراضي السورية
2020-03-25
اليونيسيف ترفض قطع النظام التركي ومرتزقته لمياه الشرب عن الحسكة: يعرض حياة نحو نصف مليون شخص للخطر
2020-03-24
لانييه: الطابع العدواني للنظام التركي خطر على المنطقة وأوروبا
2020-03-24
محليات
الحرارة غداً إلى انخفاض وسرعة الرياح تتجاوز 80 كم/سا
2020-03-28
المجلس العلمي الفقهي بوزارة الأوقاف: يجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل تمام الحول بسبب الظروف الراهنة
2020-03-28
“سلتك ببيتك” لدعم أسر اطفال السرطان في حلب ومبادرات لتوزيع الأغذية والمعقمات بعدد من المحافظات
2020-03-28
تسيير رحلات نقل للعسكريين من السويداء وطرطوس إلى المحافظات
2020-03-28
شائعات كورونا على فيس بوك… أخبار ملفقة وهذا ما تفعله بالسوريين
2020-03-28
حماية المستهلك بدرعا تنظم 15 ضبطاً بحق أصحاب مخابز خاصة للنقص في الوزن وإنتاج خبز سيىء الصنع
2020-03-28
إصلاح العطل على خط التوتر 66 ك ف المغذي لعدد من محطات التحويل في الحسكة
2020-03-28
رياضة
أول مدرب في العالم يفقد وظيفته بسبب فيروس كورونا
2020-03-28
تأجيل ثلاثة لقاءات بالدوري الماسي لألعاب القوى بسبب كورونا
2020-03-27
الاتحاد الأسترالي لكرة القدم يسرح 70 بالمئة من العاملين
2020-03-27
برشلونة يخفض رواتب لاعبيه بسبب فيروس كورونا
2020-03-27
تأجيل سباق إسبانيا في بطولة العالم للدراجات النارية بسبب فيروس كورونا
2020-03-26
الاتحاد الدولي لألعاب القوى يحذر من تعاطي المنشطات
2020-03-25
مبادرة أهلية لنادي الوثبة ضمن إجراءات التصدي لفيروس كورونا
2020-03-25
اقتصاد
توفير وبيع البطاطا من المنتج إلى المواطنين مباشرة بسعر التكلفة بالسويداء
2020-03-28
المالية تدعو العاملين في الدولة ممن لم يستلموا رواتبهم لاستلامها قبل الثانية عشرة من ظهر الغد
2020-03-28
السورية للتجارة تصدر نشرة يومية بأسعار الخضار والفواكه واللحوم في صالاتها
2020-03-28
خسائرها تتجاوز تريليوني دولار.. فيروس كورونا يشل السياحة العالمية
2020-03-27
الدولار يسجل أكبر هبوط أسبوعي في عشر سنوات
2020-03-27
تراجع أسعار الذهب
2020-03-27
السماح للمصارف العاملة بتأجيل الأقساط المستحقة على عملائها لمدة 3 أشهر ولمرة واحدة
2020-03-26
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دمشق.. تنفيذ حظر التجول في رابع أيامه
2020-03-28
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حظر التجول
2020-03-28
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