الحرارة غداً إلى انخفاض وسرعة الرياح تتجاوز 80 كم/سا

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة غداً انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية رطبة وباردة نسبياً.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات ويكون الهطل غزيراً ومصحوباً بالرعد أحياناً في المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة بينما تبقى الفرصة ضعيفة لهطول أمطار محلية متفرقة في باقي المناطق.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة مع هبات شديدة تتجاوز سرعتها 80 كم في الساعة بالمناطق الجنوبية والساحلية والوسطى والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة …

دمشق 16-9

المنطقة الجنوبية 16-9

المرتفعات الجبلية 10-4

المنطقة الوسطى 15-10

المنطقة الساحلية 17-13

المنطقة الشمالية 15-9

منطقة الجزيرة 16-9

المنطقة الشرقية 19-10

منطقة البادية 17-9