جهانغيري: أمريكا تمنع شحن الأدوية والمواد الغذائية إلى إيران

طهران-سانا

أكد النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري اليوم أن الحظر الأمريكي على إيران يشمل الأدوية والمواد الغذائية على عكس ما تدعي الولايات المتحدة ومسؤولوها.

ونقلت وكالة ارنا عن جهانغيري قوله خلال اجتماع مع المسؤولين التنفيذيين والأطباء في لجنة مكافحة فيروس كورونا إن “الأمريكيين يقولون كذباً إن الحظر على إيران لا يشمل الأدوية والمواد الغذائية الأساسية.. ولكن الحظر على النفط والبنوك والتأمين والنقل يمنع الحصول على المال ونقله وشراء الأدوية والسلع الأساسية للبلاد”.

وأوضح جهانغيري أن إيران تلجأ بسبب الحظر إلى “طرق غير عادية لسد احتياجاتها من الأدوية والسلع الضرورية للناس”.

بدوره أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية كيانوش جهانبور أن جميع الإمكانات العلاجية متوافرة داخل البلاد وذلك وفقا للمعايير القياسية العالمية رغم الحظر الأمريكي الجائر.

وأضاف إن “إيران في غنى عن المساعدات الأجنبية سوى معدات غرف العناية المركزة بما في ذلك أسرة وأجهزة التنفس الاصطناعي لمعالجة المصابين بفيروس كورونا”.