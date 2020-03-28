توفير وبيع البطاطا من المنتج إلى المواطنين مباشرة بسعر التكلفة بالسويداء

السويداء-سانا

قامت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء بالتعاون مع الجهات المعنية والمجتمع الأهلي بتسيير سيارات جوالة لتوفير وبيع مادة البطاطا للمواطنين من المنتج مباشرة وبسعر التكلفة.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء فادي مسعود أنه تم التواصل مع عدد من المزارعين وفق إنتاجهم الحالي الموجود لديهم من مادة البطاطا لإيصالها للمواطنين مباشرة بالتنسيق مع مجلس المدينة وإشراف لجان الأحياء وبسعر التكلفة حيث قدم أحد المزارعين منتجه لبيعه بسعر التكلفة للكيلو النوع الأول 550 ليرة و250 ليرة للنوع الثاني فيما تبرع أحد أصحاب المركبات بتحميل المادة وتوزيعها ضمن أحياء المدينة دون مقابل حيث تم تغطية عدد من الأحياء حسب احتياجات الأسرة وعدد أفرادها الأمر الذي لاقى إقبالاً من المواطنين بسبب ارتفاع سعر المادة في السوق لافتاً إلى أن أحد المزارعين قدم طناً واحداً من الملفوف مجاناً وتم توزيعه في حيي المساكن العمالية والفرسان.

وأوضح مسعود أنه ستتم متابعة عملية بيع مادة البطاطا وتوسيعها وفقاً لموسم الإنتاج بالتواصل مع كل من يستطيع من المزارعين والمواطنين وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتوفير احتياجات المواطنين بما يدعم ويعزز المبادرات وجهود الجميع لتجاوز الأزمات ولا سيما في هذه المرحلة الحرجة.

بدوره أشار رئيس مجلس مدينة السويداء المهندس بشار الأشقر إلى أنه بهدف تخفيف العبء عن المواطنين ومنع التجمع والازدحام في إطار الإجراءات الإحترازية للتصدي لوباء كورونا يتم بالتنسيق مع المؤسسات والدوائر المعنية ومشاركة المجتمع المحلي والفلاحين بيع مادة البطاطا للمواطنين من خلال سيارة جوالة لتوصيل المادة لكل أسرة ضمن مكان سكنها بالأحياء عبر لجانها المشكلة على مستوى المدينة.

المزارع المنتج لمادة البطاطا ثامر حبيب والمرافق لعملية بيع المادة يجد أنه على كل مواطن عنده الإمكانية تقديم أي مبادرة أو مساهمة للتخفيف عن المواطنين ضمن الظروف الصعبة الراهنة التي تمر على البلاد حيث قدم منتجه بسعر التكلفة بما يلغي الوساطات التجارية ويضمن وصول المادة إلى المواطن بسعر التكلفة ما يلاقي رضا الناس الذين يمرون بظروف صعبة.

كما أوضح رئيس لجنة التوزيع بحيي المزرعة والجولان توفيق الأحمد دور لجان الأحياء في عملية الإشراف والتوزيع على الأحياء الأمر الذي يضمن وصول المواد إلى المواطن مباشرة وليس إلى التجار وأصحاب ومحال البقالة ضمن الأحياء.

وأعرب كل من المواطنين تيسير نصر ونور الدين مجدلاني في حيي الدبيسي والوحدة في السويداء عن دعمهم مثل هذه المبادرات التي تساعد المواطن على البقاء والاستقرار في منزله لمواجهة الجائحة العالمية بانتشار فيروس كورونا شاكرين الجهات القائمة على هذه المبادرات متمنيين دعمها واستمراريتها.