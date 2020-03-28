الطبيب نصر الله: سورية في مرحلة الأمان النسبي من كورونا والحذر 14 يوماً يحمينا من الوصول إلى مرحلة الذروة

دمشق-سانا

أوضح الدكتور بطرس نصر الله (اختصاصي الأمراض الإنتانية) أن هناك ثلاث مراحل لانتشار فيروس كورونا هي البداية والذروة ثم الانحسار وهي تختلف من دولة إلى أخرى مبينا أن سورية لا تزال في مرحلة البداية بالنسبة لانتشار الفيروس نظرا لعدد الاصابات القليل.

وبين الاختصاصي نصر الله أن بقاء الأشخاص في المنازل قدر الإمكان والابتعاد عن التجمعات والالتزام بالإجراءات الحكومية الاحترازية يساعد في التوقف عند مرحلة البداية وعدم الوصول إلى الذروة.

وأشار نصرالله إلى أن الهدف من البقاء في المنزل مدة 14 يوما وهي فترة حضانة المرض لحصر الأشخاص في ثلاث فئات الأولى التي أصيبت بالفعل بأعراض خفيفة من أجل أن تتعافى والثانية التي أصيبت مع أعراض شديدة لتتلقى الرعاية المناسبة في المشفى والثالثة التي لم تصب من أجل وقايتها مبينا أن الحذر في هذه المدة يكسر سراية العدوى ويمنع الإصابات الجديدة.

وقال الدكتور نصر الله إن سورية لا تزال في “أمان نسبي” مع عدد الإصابات القليل وللوصول إلى مرحلة الأمان الكامل يجب الالتزام بتوصيات النظافة العامة وتجنب أماكن الازدحام وبالتالي عدم تكرار تجربة الصين وأوروبا وأمريكا بالوصول إلى الذروة.

وعن انحسار الوباء مع ارتفاع درجات الحرارة أضاف نصر الله إن “الحرارة فوق 30 إلى 35 درجة المترافقة مع الجفاف تقتل الفيروس خلال ساعتين تقريبا لكن لا يمكن التعامل مع ذلك كحقيقة مطلقة فهناك دول درجات الحرارة فيها مرتفعة وتسجل إصابات”.

ولفت نصر الله إلى أن المعلومات حول الفيروس تتغير باستمرار مع تسجيل إصابات أكبر واجراء دراسات وأبحاث أوسع فكلما زاد عدد الحالات بات لدى الأطباء معارف أكثر حول الطرق الصحيحة للتشخيص والتدبير والعلاج ومعلومات حول انتقال العدوى وغيرها.

دينا سلامة