رئيس وزراء إيطاليا ينتقد التعامل الأوروبي مع وباء كورونا

روما-سانا

انتقد رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي تعامل دول الاتحاد الأوروبي مع وباء كورونا ودعا إلى عدم ارتكاب أخطاء فادحة في عملية مكافحة الفيروس وإلا فإن الاتحاد قد يفقد سبب وجوده بكامله.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن كونتي قوله في مقابلة مع صحيفة “إل سول 24″ نشرت اليوم أن “التقاعس سيترك لأبنائنا العبء الهائل لاقتصاد مدمر” مضيفاً “أنه لكي يكون الأوروبيون على مستوى هذا التحدي لا بد من إطلاق خطة كبيرة للتعافي وإعادة الاستثمار تدعم وتنعش الاقتصاد الأوروبي كله”.

وأشار كونتي إلى خلافات حصلت خلال اجتماع المجلس الأوروبي أمس الأول حول آليات التعامل مع كورونا في أوروبا وقال إننا في إيطاليا وأيضاً في دول أعضاء أخرى مرغمون على اتخاذ خيارات مأساوية.

وقال كونتي “أن الآلية الأوروبية للاستقرار هي أداة أنشئت لإنقاذ الدول الأعضاء التي تواجه توترات مالية مرتبطة بمواجهتها صدمات لها وقع غير متكافئ بينما فيروس كورونا هو على العكس يتسبب بصدمة وطأتها متماثلة سيتجلى تأثيرها في إغراق أنظمتنا الاقتصادية والاجتماعية في حالة كساد بطريقة متزامنة وغير متوقعة على الإطلاق”.

وكان وزير الخارجية الإيطالي لويجى دى مايو دعا أمس دول أوروبا إلى أداء دورها في مساعدة بلاده بمواجهة حالة الطوارئ الصحية والاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا الذي أودى بحياة 9134 شخصاً وتسبب بإصابة 86498 آخرين وفق السلطات الصحية الإيطالية.