تسيير بولمانات وباصات نقل داخلي من كراج العباسيين لنقل العسكريين إلى عدة محافظات

دمشق-سانا

سيرت محافظة دمشق اليوم باصات نقل داخلي وبولمانات وسرافيس “فانات” وميكروباصات “شبه بولمان” إلى محافظات حمص وريفها وحماة وريفها وحلب وطرطوس واللاذقية ودير الزور لنقل العسكريين المسافرين وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بتأمين وسائط نقل بين المحافظات للعسكريين خلال إجازاتهم وفق الحاجة.

وبين عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات مازن الدباس في تصريح لمندوب سانا أنه تم تسيير 19 باص نقل داخلي و14 بولمان و41 ميكروباص “شبه بولمان” و57 سرفيساً “فان” من مركز انطلاق الشمال “كراج العباسيين” إلى المحافظات المذكورة وذلك حتى الساعة 12 ظهراً.

وأشار الدباس إلى أنه تم تسيير 3 بولمانات إلى محافظة دير الزور من بين البولمانات المسيرة مؤكداً أن المحافظة مستمرة في تأمين وسائل النقل لتسيير الرحلات على مدار الساعة حتى تأمين جميع العسكريين المسافرين وبشكل يمنع حدوث أي ازدحام.

ولفت الدباس إلى أن جميع الحافلات يتم تعقيمها قبل الدخول إلى مركز الانطلاق واتخاذ الإجراءات الصحية حفاظاً على السلامة العامة.

وتوقفت وسائل النقل الجماعي العام والخاص بين المحافظات الساعة الثامنة يوم الثلاثاء الماضي.

فراس صافي