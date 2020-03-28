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إيران: تسجيل 3076 إصابة جديدة و139 حالة وفاة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

2020-03-28

طهران-سانا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم تسجيل 3076 إصابة جديدة و139 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال جهانبور خلال مؤتمر صحفي اليوم إنه بهذه الحصيلة يرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 35408 والمتوفين إلى 2517 والمتعافين إلى 11679.

وأشار جهانبور إلى أنه تمت السيطرة جزئيا على انتشار الفيروس خلال الأيام الأخيرة مشددا على ضرورة تقيد الجميع بالإجراءات الوقائية.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد في وقت سابق اليوم أن المنظومة الصحية الإيرانية قوية وجاهزة لأي تصاعد محتمل في الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة القادمة.

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