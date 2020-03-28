1500 مستفيدة من المرحلة الثالثة من منحة الزراعات الأسرية بحمص

حمص-سانا

أنهت مديرية الزراعة بحمص توزيع المرحلة الثالثة من منحة الزراعات الأسرية المتضمنة شبكات الري وبعض الحزم من البذور الصيفية والشتوية.

وأشار مدير الزراعة المهندس نزيه الرفاعي إلى أنه تم الانتهاء من توزيع المنحة التي بدأ العمل بتوزيعها منتصف الشهر الحالي مبينا أن التوزيع تم بريف حمص مراعيا خلاله قواعد السلامة الصحية بعدم تجمع المستفيدات وترك مسافات أمان.

بدورها أوضحت المهندسة منى محفوض رئيسة دائرة المرأة الريفية في المديرية أنه تم توزيع المنحة على 1500 مستفيدة ممن حققن شروط الاستفادة من المنحة مبينة أنها تتضمن شبكة ري بطول 300 متر مع سلة بذار خضار “شتوية وصيفية” مشيرة إلى أن التوزيع تم على قرى منطقتي تلكلخ بواقع 700 مستفيدة والرستن 800 مستفيدة.

يذكر أن عدد المستفيدات من المنح الحكومية الموزعة لتاريخه بمحافظة حمص بلغ 5500 مستفيدة.