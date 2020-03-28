صديقتي شامة… مبادرة تواصل مع الأطفال

دمشق-سانا

أطلقت مجلة شامة مبادرة “صديقتي شامة” وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية ورغبة منها في إيجاد تواصل أفضل مع الأطفال أثناء تنفيذ الإجراءات الحكومية الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وتهدف هذه المبادرة حسب ما أكدت أريج بوادقجي رئيسة تحرير المجلة لـ سانا إلى تشجيع الفئات العمرية الصغيرة للقيام بأعمال مفيدة تنمي فكرهم وإبداعهم أثناء فترة تنفيذ الإجراءات إذ يقوم الأطفال بإرسال صور وفيديوهات لهم لتشاركها شامة على صفحتها بغية تحفيزهم على القراءة والاكتشاف والإبداع والمشاركة ولا سيما خلال فترة تعطيل المدارس.

وبينت بوادقجي أنه وصلت للمجلة مشاركات رائعة من الأطفال وخصوصاً من الشريحة العمرية التي تتوجه إليها من عمر 4 إلى 8 سنوات.

كما قامت المجلة بحسب بوادقجي بالتشبيك مع مكتبة الأطفال العمومية ومشروع بيت للتعليم المبكر في اللاذقية وذلك من خلال إقامة أنشطة من قبلهم بالاعتماد على قصص وسيناريوهات مجلة شامة تركز على المعرفة والقيم والاكتشاف.

ميس العاني