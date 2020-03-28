وزير خارجية إيطاليا للاتحاد الأوروبي: الكلمات المعسولة لا تقدم شيئاً

روما-سانا

دعا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو دول أوروبا إلى أداء دورها في مساعدة بلاده بمواجهة حالة الطوارئ الصحية والاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا.

ونقلت وكالة آكي الايطالية عن دي مايو قوله على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: “بعد رفض دول في شمال أوروبا من بينها ألمانيا إنشاء آلية إقراض شاملة في منطقة اليورو أصبح لكلمة الولاء وزن مهم بالنسبة لنا ونتوقع من أوروبا أن تؤدي دورها لأن الكلمات المعسولة لا تقدم شيئا لنا”.

وأضاف الوزير الايطالي: “لدينا شركات وعمالة وعائلات يجب أن يكونوا قادرين على التطلع إلى المستقبل.. ويحتاجون اليوم قبل كل شيء إلى دعم ملموس.. نريد تقديم هذا الدعم لهم”.

وكانت السلطات الصحية الإيطالية أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 9134 والإصابات إلى 86498.