28 آذار 1970- طرد القوات البريطانية وإجلاء قواعدها في ليبيا وذلك لأول مرة منذ دخولها البلاد بعد الحرب العالمية الثانية

دمشق-سانا

1939- استسلام العاصمة الاسبانية مدريد لجيش المتمردين بقيادة الجنرال فرانكو.

1953- ليبيا تنضم لجامعة الدول العربية.

1970- طرد القوات البريطانية وإجلاء قواعدها في ليبيا وذلك لأول مرة منذ دخولها البلاد بعد الحرب العالمية الثانية.

1998- البرلمان السوداني يقر الدستور.

2007- اكتشاف كوكب 4 الدب الأكبر ب.

2009- اغتيال القائد الشيشاني سليم ياماداييف في إمارة دبي.

من مواليد هذا اليوم..

1892- كورناي هايمانس طبيب بلجيكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1938 .

1930 جيروم فريدمان عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1990.

1936 ماريو بارغاس يوسا روائي بيروفي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 2010.

من وفيات هذا اليوم..

1969- دوايت أيزنهاور رئيس الولايات المتحدة الرابع والثلاثون.

1982- ويليام جيوك عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1949.

أعياد ومناسبات..

يوم المعلم في التشيك وسلوفاكيا.