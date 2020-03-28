فرنسا تسجل زيادة يومية كبيرة في وفيات كورونا

عواصم-سانا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل زيادة يومية كبيرة بعدد الوفيات جراء فيروس كورونا وصل إلى 299 حالة.

وقال مدير وكالة الصحة في فرنسا جيروم سولومون إن إجمالي الوفيات بسبب الفيروس ارتفع إلى 1995 وفاة بينما زاد عدد الإصابات إلى 32964 بزيادة 13 بالمئة خلال 24 ساعة.

إلى ذلك قررت الحكومة الفرنسية تمديد “الإغلاق الوطني العام” لأسبوعين حتى 15 نيسان المقبل.

وفي إيرلندا أعلنت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 2121 من 1819 في اليوم السابق بينما توفي ثلاثة مصابين آخرين ما رفع عدد المتوفين إلى 22 شخصاً.

وفي البرتغال بلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا 76 حالة فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 4268 بعد رصد 724 حالة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وفي تركيا ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا 17 شخصاً إلى 92 بينما وصل عدد الإصابات إلى 5698 بعد رصد 2069 حالة إصابة جديدة.

وفي الأردن أعلنت السلطات الصحية تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا لامرأة في الثمانينات من عمرها مشيرة إلى ارتفاع الإصابات بمقدار 23 حالة جديدة ليصل الإجمالي إلى 235 حالة.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 21 حالة فيما سجلت 58 إصابة جديدة ليصبح إجمالي الإصابات 333 حالة.

وفي مصر سجلت 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات بينما سجلت في الجزائر وفاة واحدة و42 إصابة جديدة.

وفي إطار الإجراءات التي تتخذها دول العالم لمواجهة تسارع انتشار فيروس كورونا أعلنت الحكومة الفنلندية إغلاق الطرق المؤدية إلى العاصمة هلسنكي بعد تسجيل سبع وفيات و1025 حالة إصابة بينما قررت السلطات البلجيكية تمديد الإغلاق العام حتى 18 نيسان بعدما تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 7000 حالة.