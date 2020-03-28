الخارجية الروسية: اتهامات واشنطن لفنزويلا سخيفة وفظيعة

موسكو-سانا

وصفت وزارة الخارجية الروسية الاتهامات الأمريكية الأخيرة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأنها “سخيفة وفظيعة”.

ونقلت وكالة نوفوستي للأنباء عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها اليوم “فوجئنا بنبأ اتهام المدعي العام الأمريكي للقيادة الفنزويلية بالمشاركة المباشرة في التجارة الدولية للمخدرات” مشيرة إلى أن مزاعم واشنطن تأتي في سياق سعيها إلى استهداف السلطة الشرعية في فنزويلا.

وكان وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا قال أمس في كلمة متلفزة إن مزاعم واشنطن واتهام الرئيس مادورو ومسؤولين فنزويليين آخرين بـ “الإرهاب المرتبط بتجارة المخدرات” يمثل “انقلاباً في شكل جديد”.

وتتعرض فنزويلا لمحاولات التدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية وزعزعة استقرارها عبر تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية ودعم القوى اليمينية بهدف إحياء مخططاتها للهيمنة على هذا البلد الذي يمتلك ثروات نفطية هائلة والانقلاب على الرئيس الشرعي مادورو باستخدام جميع الوسائل بما فيها العنف والفوضى.