وزيرا الخارجية الروسي والصيني يبحثان التعاون في مكافحة كورونا

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الصيني وانغ يي في اتصال هاتفي بينهما اليوم ضرورة تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتعاون في مكافحة وباء كورونا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها إن “الجانبين بحثا الوضع الذي نشأ بسبب الوباء وأشادا بالتعاون الثنائي وتبادل الخبرات في محاربة الوباء ومنع انتشاره” مشيرة إلى فاعلية الإجراءات التي يتخذها البلدان لمواجهة الفيروس.

وأضافت زاخاروفا أن الجانبين شددا على اتخاذ مواقف موحدة تجاه القضايا الدولية والعمل على تعزيز التنسيق السياسي بما في ذلك ما يتعلق بمسؤوليات موسكو وبكين في مجال الحفاظ على الأمن والسلام باعتبارهما عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي.