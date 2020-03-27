أكثر من 85 ألف إصابة و 1246 وفاة جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

ارتفع عدد الإصابات في الولايات المتحدة الأمريكية بفيروس كورونا إلى أكثر من 85 ألفاً بينما بلغ عدد الوفيات 1246 حالة.

ونقلت رويترز عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قولها اليوم إن عدد الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 85356 بزيادة قدرها 16916 حالة عن الإحصاء السابق بينما بلغ إجمالي الوفيات 1246 حالة بزيادة 252 حالة.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ذكرت أمس أن الولايات المتحدة باتت تفوق الصين في عدد الإصابات بفيروس كورونا مشيرة إلى أن من بين أسباب تفشي الوباء في البلاد “الفشل في أخذ الوباء على محمل الجد والنقص الحاد في الكمامات ومعدات الحماية للأطباء والممرضات المخالطين للمرضى وغير ذلك من الثغرات” إضافة إلى سلسلة من الأخطاء والفرص الضائعة أعاقت استجابة المواطنين للتحذيرات الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عدد المصابين بكورونا.