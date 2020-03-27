إيطاليا تسجل نحو ألف وفاة بفيروس كورونا في أسوأ حصيلة يومية بالعالم

روما-سانا

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم تسجيل ما يقارب ألف وفاة وهي أسوأ حصيلة يومية في البلاد والعالم.

ونقلت وكالة رويترز عن الدفاع المدني الإيطالي قوله إنه تم تسجيل 919 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في إيطاليا إلى 9134 حالة وفاة كما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 86498 حالة ارتفاعاً من 80539 ليتجاوز بذلك عدد الإصابات في إيطاليا نظيره في الصين حيث بدأ تفشي الفيروس في نهاية العام الماضي.

وتعد لومبارديا شمال البلاد المنطقة الأكثر تضرراً بتسجيلها أكثر من نصف وفيات البلاد.

وكانت الحصيلة الأعلى السابقة في يوم واحد سجلت في 21 الشهر الجاري عندما توفي 793 شخصاً بسبب فيروس كورونا.