الطقس غائم ماطر على فترات ورياح تتجاوز سرعتها 60 كم/ساعة

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية رطبة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات ويكون الهطل غزيراً ومصحوباً بالرعد وحبات البرد في المنطقة الساحلية والجزيرة.

وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كم/ساعة في المنطقة الجنوبية والوسطى والساحلية وجنوبية شرقية معتدلة مع هبات نشطة في الجزيرة والبحر متوسط يتحول إلى عالي ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

دمشق 17-7

المنطقة الجنوبية 16-8

المرتفعات الجبلية 12-3

المنطقة الوسطى 18-11

المنطقة الساحلية 17-13

المنطقة الشمالية 18-10

منطقة الجزيرة 16-10

المنطقة الشرقية 21-11

منطقة البادية 19-9