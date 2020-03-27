تنفيذاً لإجراءات التصدي لفيروس كورونا… تواصل حملات التعقيم والتنظيف في محافظات عدة

محافظات-سانا

تتواصل في محافظات عدة حملات تعقيم وتنظيف الأحياء والشوارع والمرافق العامة والمؤسسات في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ففي محافظة القنيطرة نفذ مجلس بلدة جباثا الخشب بالتعاون مع فريق من “بصمة شباب سورية” وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حملة تعقيم للمدارس والمحلات التجارية في البلدة والقرى التابعة لها وفقاً لرئيس مجلس البلدة أدهم مريود.

وفي بلدة خان أرنبة بين رئيس مجلس البلدة مأمون زيتون أن المجلس نفذ حملة تعقيم لكلية الآداب والعلوم الإنسانية الرابعة بالقنيطرة وكراج الانطلاق ومحطة اتحاد العمال وإحياء متعددة من البلدة فيما تواصلت أعمال تعقيم المرافق العامة والمدارس في مجال عمل بلدية أم باطنة.

كما نظمت بلدية السويسة حملة تعقيم شملت الشوارع والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس وفقاً لرئيس مجلس البلدية أيمن الجاسم فيما تابع مجلس بلدة القصيبة أعمال تعقيم المرافق العامة والمركز الصحي وكذلك نفذت بلدية تجمع شبعا بريف دمشق حسب رئيسها محمد بكار حملة تعقيم للشوارع ضمن نطاق عملها.

وفي محافظة حمص استكمل مجلس المدينة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والفرق التطوعية حملة تعقيم حيي الشماس والادخار إضافة إلى ترحيل الأنقاض والقمامة من حي الزهراء-طريق زيدل.

ونظمت مديرية الزراعة حملة تنظيف وتعقيم لجميع المباني والمنشآت التابعة لها والقريبة منها ومرآب الآليات والسيارات ومباني مشروع ضهر القصير الحراجي حيث بين مدير الزراعة المهندس نزيه الرفاعي أن العمل مستمر لتعقيم كل المباني والوحدات الإرشادية والداعمة في مختلف المناطق.

كما نفذت المديرية بالتعاون مع اتحاد الفلاحين حملة تعقيم في قريتي زيدل وسكرة حيث أوضح يحيى السقا رئيس اتحاد فلاحي حمص أن الحملات مستمرة لتشمل مختلف المناطق في المحافظة.

وتابعت مديرية الموارد المائية أعمال تنظيف وتعقيم مبنى المديرية ووسائل النقل التابعة لها والتي بدأتها منذ أيام عدة حيث أشار المهندس إسماعيل إسماعيل مدير الموارد المائية إلى أن الحملة تأتي ضمن الإجراءات المتخذة للحفاظ على السلامة العامة.

مجلس مدينة الرستن بريف حمص نفذ أيضاً حملة تعقيم للمرافق العامة فيما أطلقت بلدية كفرعايا حملة تعقيم للشوارع والمدارس والمنشآت العامة وكذلك نفذ مجلس بلدية فاحل حملة تعقيم للشوارع والأماكن العامة والدوائر الحكومية إضافة إلى بلدية أم الدوالي التي تنفذ أعمال تعقيم وتنظيف للشوارع والمركز الصحي والساحات والمحلات التجارية والمدارس.

كما تستمر عمليات التعقيم والتنظيف في قرى بلدية المشتاية وقريتي الصوانة وتل الفرح في بلدية حديدة وقرى دوير اللين والمزرعة وحارة محفوض ومقعبرة في بلدية الكيمة فيما يقوم مجلس بلدة الناصرة بالتعاون مع المجتمع الأهلي في قرية جوار العفص بتعقيم الأرصفة والشوارع وواجهات المحال والمنازل وكذلك تتابع بلدية الزويتينة حملتها لتعقيم الشوارع والأماكن العامة في البلدية والقرى التابعة لها.

وتتابع بلدية الناعسية بدورها حملة تعقيم الشوارع والمدارس في القرى التابعة لها كما تعمل بلدية صدد على تعقيم شوارع البلدة ومدارسها ودوائرها الحكومية فيما ينفذ مجلس بلدية الخنساء حملة تعقيم في القرى التابعة له بينما يستمر مجلس مدينة تلكلخ بحملات تعقيم الدوائر الرسمية والأرصفة والشوارع في المدينة وقرى عدة تابعة لها كما تتم متابعة أعمال التعقيم في شوارع بلدية المزينة والقرى التابعة لها.

وفي محافظة السويداء نفذت بلدة الثعلة عمليات التعقيم بالتعاون مع المجتمع المحلي وشملت طريق الثعلة-الطيرة وفق رئيس المجلس البلدي لؤي خضر الذي أشار إلى استمرار التعقيم خلال الأيام القادمة ليشمل مختلف المواقع في البلدة مع تجديده بشكل دوري.

وفي قرية ذيبين بالريف الجنوبي أشار رئيس مجلس البلدية زهير غبرة إلى أنه تم اليوم تعقيم المدارس ورياض الأطفال ووحدة السجاد اليدوي إضافة إلى عدد من السيارات المارة عبر الطريق الرئيس للبلدة.

وفي الريف الشمالي شملت عمليات التعقيم بالتعاون مع فعاليات أهلية وصندوق “شباب الهيت الخيري” وفقا لرئيس مجلس بلدية الهيت شادي نوفل شوارع القرية والصالة الاجتماعية ومبنى البلدية وروضة الأطفال مبيناً أنه تم أيضاً تشكيل لجنة طوارئ في القرية من فعاليات المجتمع المحلي لتقديم مختلف المساعدات.