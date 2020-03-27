الخارجية الفلسطينية تطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

القدس المحتلة-سانا

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه يواصلون ممارساتهم العدوانية بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية لهم.

وقالت الخارجية في بيان لها اليوم نقلته وكالة وفا إن اعتداءات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين تصاعدت بشكل ملحوظ منذ بداية الشهر الجاري وتسببت بأضرار في ممتلكات الفلسطينيين في إطار تنفيذ مخططات الاحتلال الاستيطانية والتي كان آخرها هدم المنازل والمنشآت الزراعية شمال طوباس وغرب أريحا وغرب سلفيت وقلع عشرات الأشجار في أراضي قرية الخضر ببيت لحم إضافة إلى عمليات تكثيف وتعميق الاستيطان في الأغوار.

وشددت الخارجية على أن صمت المجتمع الدولي حيال اعتداءات الاحتلال وانتهاكاته المستمرة بحق الفلسطينيين يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم.