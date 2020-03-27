دشتي تدعو لرفع الإجراءات الاقتصادية المفروضة على بلدان عربية

بيروت-سانا

دعت رولا دشتي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “اسكوا” إلى رفع الإجراءات الاقتصادية الجائرة المفروضة على العديد من البلدان العربية بما يمكنها من التصدي لوباء كورونا وتداعياته.

وفي بيان حول “الاستجابة الإقليمية العاجلة للتخفيف من تداعيات وباء كورونا العالمي” شددت دشتي على ضرورة رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على بعض البلدان العربية ورفع الحصار عن قطاع غزة والامتناع عن فرض أي قيود على المواد اللازمة لمكافحة وباء كورونا وحماية سبل العيش.

وتابعت إن وباء كورونا يشكل تهديداً غير مسبوق يستدعي تضامناً غير مسبوق لذلك ينبغي العمل فوراً للقضاء عليه والتخفيف من تداعياته داعية الدول العربية إلى إنشاء صندوق إقليمي للتضامن الاجتماعي يدعم البلدان الأقل نمواً والمعرضة للخطر ويوفر الإغاثة في حالات نقص المواد الغذائية والطوارئ الصحية.