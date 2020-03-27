إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال خلال قمعه مظاهرة مناهضة للاستيطان

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم خلال قمعها مظاهرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 16 عاماً شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن منسق المقاومة الشعبية في قرية كفر قدوم مراد شتيوي قوله إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت تجاه المشاركين بالمظاهرة ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح.

وتشهد قرية كفر قدوم مظاهرات مستمرة ضد الاحتلال باتت تشكل جزءاً من الحياة العامة في القرية التي التهم جدار الفصل العنصري والاستيطان أراضيها.