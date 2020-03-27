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أهالي قرية حامو وعناصر الجيش يعترضون رتلاً لقوات الاحتلال الأميركي بريف القامشلي ويجبرونه على التراجع

2020-03-27

الحسكة-سانا

تصدى عناصر من الجيش العربي السوري وأهالي قرية حامو بريف القامشلي لرتل لقوات الاحتلال الأميركي حاول الدخول إلى القرية وأجبروه على العودة وذلك للمرة الثالثة خلال أسبوع.

وذكر عدد من أهالي القرية لمراسل سانا أن الرتل الذي يضم 5 مدرعات عسكرية من قوات الاحتلال الأميركية حاول الدخول إلى القرية فقام الأهالي بالتصدي له ورشقه بالحجارة بمؤازرة عناصر الجيش وتم منعه من التقدم وإجباره على التراجع.

وتصدى أهالي قرية حامو بريف القامشلي في الثالث والعشرين من الشهر الجاري لرتل لجنود الاحتلال الأميركي حاول الدخول إلى القرية وأجبروه بمؤازرة من عناصر الجيش على المغادرة والعودة.

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