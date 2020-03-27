تأجيل ثلاثة لقاءات بالدوري الماسي لألعاب القوى بسبب كورونا

موناكو-سانا

أعلن منظمون أنه تقرر تأجيل ثلاثة لقاءات في الدوري الماسي لألعاب القوى كانت مقررة أواخر أيار المقبل في استوكهولم ونابولي والرباط بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا.

ونقلت رويترز عن المنظمين قولهم في بيان اليوم إنه اتخذ القرار بالتأجيل بعد تشاور وثيق مع الأطراف المعنية مشيرين إلى أنه في ظل الانتشار الواسع للفيروس ومع فرض قيود السفر التي من المتوقع أن تستمر لبعض الوقت وقبل كل شيء القلق على سلامة وصحة الرياضيين فإنه أصبح من المستحيل تنظيم المنافسات حسبما خطط لها.

ولفت المنظمون في بيانهم إلى أنه سيتم الإعلان عن مواعيد جديدة للقاءات الدوري الماسي بالتعاون مع وحدة تنسيق البرنامج العالمي للبطولات التابعة للاتحاد الدولي بمجرد أن تسمح الظروف الطارئة الحالية بوضع خطة يمكن الاعتماد عليها.

وكان من المقرر أن تستضيف العاصمة السويدية استوكهولم لقاء الدوري الماسي في الـ 24 من أيار المقبل يليها لقاء نابولي في الـ 28 منه ثم لقاء الرباط في الـ 31 من الشهر نفسه.