الدولار يسجل أكبر هبوط أسبوعي في عشر سنوات

لندن-سانا

واصل الدولار هبوطه اليوم مسجلاً أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من عشر سنوات حيث ساهمت جهود تحفيز بتريليونات الدولارات من جانب حكومات وبنوك مركزية في تهدئة حالة الفوضى في الأسواق العالمية الناجمة عن فيروس كورونا.

وذكرت رويترز أن الدولار هبط مقابل الين 7ر0 بالمئة إلى 855ر108 ينات في الوقت الذي يحول فيه المستثمرون والشركات اليابانية أموالاً من الخارج قبل نهاية السنة المالية الأسبوع القادم.

وتراجع اليورو بنسبة 2ر0 بالمئة إلى 10080ر1 دولار لكنه ما زال على مسار تحقيق مكسب بنسبة ثلاثة بالمئة تقريباً مقابل الدولار هذا الأسبوع.

وأبرزت قفزة غير مسبوقة في طلبات إعانة البطالة الأمريكية أمس تأثير فيروس كورونا على اقتصاد البلاد ما أضعف الدولار أكثر.