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مراسل سانا : الصوت الذي سُمع في اللاذقية ناجم عن تدريبات عسكرية

2020-03-27

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معاً ضد كورونا.. درعا اليوم

تصوير: ضياء الدين السعيد  

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