معاً ضد كورونا.. درعا اليوم

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
نداء مشترك من 8 دول أعضاء في الأمم المتحدة متضررة من الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية للأمين العام للعمل على رفعها فوراً
2020-03-26
باروبيك: دعم أردوغان التنظيمات الإرهابية في سورية تسبب بإطالة أمد الأزمة
2020-03-26
سياسي مصري يدعو إلى محاكمة أردوغان دولياً على جرائمه في سورية
2020-03-25
خبير تشيكي: أردوغان يبتز أوروبا لدعم عدوانه على الأراضي السورية
2020-03-25
لانييه: الطابع العدواني للنظام التركي خطر على المنطقة وأوروبا
2020-03-24
صحيفة إسبانية: واشنطن وحلفاؤها دعموا الإرهاب في سورية
2020-03-23
نائب وزير الدفاع الروسي: نهب واشنطن ثروات سورية الوطنية وحظر واردات الطاقة إليها خرق للقانون الدولي
2020-03-23
محليات
الحرارة إلى انخفاض وهطلات مطرية رعدية فوق مناطق متفرقة
2020-03-27
بدء العمل بالتوقيت الصيفي بتقديم الساعة 60 دقيقة
2020-03-27
منخفض جوي متوسطي بدءاً من الغد وآخر خماسيني يوم الثلاثاء القادم
2020-03-26
غرفة صناعة دمشق وريفها تطلق حملة توعوية صناعتك بحاجتك.. التزم وقايتك
2020-03-26
الداخلية تدعو المواطنين إلى التقيد بحظر التجوال وهذه عقوبات المخالفين
2020-03-26
تواصل حملات التعقيم والتنظيف بالمحافظات في إطار إجراءات التصدي لكورونا
2020-03-26
درجات الحرارة أعلى من معدلاتها وأمطار متوقعة ليلاً
2020-03-26
رياضة
الاتحاد الأسترالي لكرة القدم يسرح 70 بالمئة من العاملين
2020-03-27
برشلونة يخفض رواتب لاعبيه بسبب فيروس كورونا
2020-03-27
تأجيل سباق إسبانيا في بطولة العالم للدراجات النارية بسبب فيروس كورونا
2020-03-26
الاتحاد الدولي لألعاب القوى يحذر من تعاطي المنشطات
2020-03-25
مبادرة أهلية لنادي الوثبة ضمن إجراءات التصدي لفيروس كورونا
2020-03-25
بسنادا من أبرز الأندية الرياضية الريفية النموذجية في اللاذقية
2020-03-25
إرجاء أولمبياد طوكيو 2020 على خلفية تفشي فيروس كورونا
2020-03-24
اقتصاد
تراجع أسعار الذهب
2020-03-27
السماح للمصارف العاملة بتأجيل الأقساط المستحقة على عملائها لمدة 3 أشهر ولمرة واحدة
2020-03-26
منذ أسبوع حتى تاريخه… العقاري يدخل ثمانية صرافات آلية جديدة في الخدمة بحمص واللاذقية ودمر
2020-03-26
المركزي يوحد أسعار الصرف ويؤكد اقتصار تمويل المستوردات من المواد الأساسية لإجازات وموافقات الاستيراد للمستوردين لصالح السورية للتجارة والتجارة الخارجية
2020-03-26
المصرف الصناعي: تأجيل سداد الأقساط المستحقة على المقترضين إلى بداية تموز القادم دون فوائد تأخير
2020-03-26
بعد شله الحياة اليومية.. كورونا يهدد بأسوأ ركود اقتصادي عالمي
2020-03-26
طلبات إعانة البطالة الأمريكية تقفز لمستوى قياسي
2020-03-26
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معاً ضد كورونا.. درعا اليوم
2020-03-27
تصوير: ضياء الدين السعيد
درعا اليوم
كورونا
2020-03-27
Rem
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