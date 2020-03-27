الصين.. تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 54 وافدة

بكين-سانا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم تسجيل 55 إصابة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني بينها 54 حالة وافدة من الخارج.

ونقلت شينخوا عن اللجنة قولها في بيان: “تم الإبلاغ عن الحالات الجديدة في مقاطعات تشجيانغ وشنغهاي وقوانغدونغ وبلديتي بكين وتيانجين ومنطقة منغوليا الداخلية وسجلت 5 حالات وفاة في مقاطعة هوبي”.

وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البر الصيني وصل إلى 81340 بنهاية يوم أمس بينهم 3460 مصابا لا يزالون يتلقون العلاج و74588 شخصا غادروا المشافي بعد شفائهم فيما توفي 3292 بسبب الفيروس.

وأكدت اللجنة انخفاض عدد الحالات الخطيرة بواقع201 إلى 1034 حالة مشيرة إلى أن 16005 أشخاص كانوا على اتصال وثيق بالمصابين ما زالوا تحت المراقبة الطبية.

وأعلنت اللجنة تسجيل 453 إصابة بالفيروس من بينها 4 حالات وفاة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة و33 إصابة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و252 حالة في تايوان بما في ذلك حالتا وفاة مشيرة إلى خروج نحو 110 أشخاص في هونغ كونغ و10 آخرين

في ماكاو و29 في تايوان من المشافي بعد شفائهم.