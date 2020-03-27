استشهاد يمنيين اثنين بقصف لقوى العدوان السعودي على الحديدة

صنعاء-سانا

استشهد يمنيان وأصيب خمسة آخرون بنيران مرتزقة العدوان السعودي في محافظة الحديدة في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار فى حين تعرضت محافظات صعدة والجوف وحجة لغارات جوية جديدة خلال الساعات الماضية.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ اليوم استشهاد مواطن وابنته وإصابة زوجته واثنين من أبنائه إثر قصف مدفعي لقوى العدوان على منزلهم في مديرية الحالي فيما أصيب مواطنان في حي الزهور والسلخانة إثر قصف قوى العدوان المتواصل منازل المواطنين في المديرية.

ولفت المصدر إلى أن خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة بلغت 103 وشملت اعتداءات وقصفا صاروخيا ومدفعيا وإطلاق أعيرة نارية مختلفة وتحليق طائرات تجسس في مختلف أنحاء المحافظة.

من جهة أخرى استهدف طيران العدوان السعودي عدة مناطق في محافظات صعدة وحجة والجوف ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

وكانت امرأة يمنية استشهدت أمس بنيران مرتزقة العدوان السعودي في محافظة تعز.