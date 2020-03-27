الاتحاد الأسترالي لكرة القدم يسرح 70 بالمئة من العاملين

سيدني-سانا

سرح الاتحاد الأسترالي لكرة القدم 70 بالمئة من عامليه لمواجهة تأثير انتشار فيروس كورونا الذي أدى إلى الحجر الصحي في البلاد.

وجاء في بيان صدر اليوم عن جيمس جونسون الرئيس التنفيذي للاتحاد وفق ما نقلت رويترز”كان قرارا صعبا للغاية لكنه ضروري للحفاظ على استقرار الاتحاد من أجل مواصلة خدمة اللعبة وإن كان بأسلوب مختلف تماما .. فكل الصناعات حول العالم تأثرت بشدة من وباء كوفيد 19 وكرة القدم في أستراليا ليست استثناء”.

وأضاف جونسون “هذه التطورات أثرت على العديد من إيرادات الاتحاد الأسترالي ومن بينها رسوم التسجيل والبث التلفزيوني والرعاة ومبيعات التذاكر والتمويل الحكومي لذا كنا بحاجة لتعديل عملياتنا لضمان استمرار العمل”.

وأوقف الاتحاد الأسترالي دوري المحترفين الثلاثاء الماضي بعد فرض قيود على السفر الأمر الذي يستحيل معه استمرار المنافسات وسبق أن توقفت كل المباريات الدولية حول العالم إضافة إلى كل الأنشطة المتعلقة بكرة القدم.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في أستراليا نحو ثلاثة آلاف شخص فيما توفي 13 شخصا.