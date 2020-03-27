27 آذار 1958 – نيكيتا خروتشوف يخلف نيكولاي بولجانين في رئاسة الاتحاد السوفييتي

دمشق-سانا

1513 – المستكشف الإسباني خوان بونثي دي ليون يصل إلى الطرف الشمالي من جزر البهاما في رحلته الأولى إلى ولاية فلوريدا.

1625 – تشارلز الأول ملك إنكلترا يصبح ملك انكلترا واسكتلندا وايرلندا وكذلك يدعي لقب ملك فرنسا.

1782 – ماركيز روكنغهام يصبح رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1794 – حكومة الولايات المتحدة تؤسس قوة بحرية دائمة وتقرر بناء ست فرقاطات.

1794 – الدنمارك والسويد تشكلان الدولة الحيادية.

1854 – المملكة المتحدة تعلن الحرب على الإمبراطورية الروسية أثناء حرب القرم.

1933 – اليابان تنسحب من عصبة الأمم.

1958 – نيكيتا خروتشوف يخلف نيكولاي بولجانين في رئاسة الاتحاد السوفييتي.

1964 – زلزال في ألاسكا بقوة 4ر8 على مقياس ريختر أدى إلى مقتل 118 شخصا.

1973 – مارلون براندو يرفض تسلم جائزة الأوسكار بسبب سوء معاملة هوليوود والمجتمع الأمريكي للهنود الحمر.

1977 – اصطدام طائرتي جامبو أمريكية وهولندية في جزر الكناري وأدى الحادث إلى مقتل 563 شخصا.

2001 – الولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد قرار لمجلس الأمن يدعو لإرسال مراقبين دوليين لحماية الفلسطينيين.

من مواليد هذا اليوم

1845 – فيلهلم كونراد رونتغن عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1901.

1901 – إيساكو ساتو رئيس وزراء اليابان حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1974.

1942 – جون سالستون طبيب بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2002.

1955 – ماريانو راخوي رئيس وزراء إسبانيا.

من وفيات هذا اليوم

1967 – ياروسلاف هايروفسكي عالم كيمياء تحليلية تشيكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1959.

1968 – يوري غاغارين رائد فضاء سوفييتي وهو أول إنسان في العالم يسافر إلى الفضاء الكوني.

2007 – بول لاوتربر عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2003.

أعياد ومناسبات

يوم النصر في أنغولا.