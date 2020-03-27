الجيش الليبي يعلن سيطرته على عدة مناطق غرب العاصمة طرابلس

طرابلس-سانا

أعلن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر اليوم بسط سيطرته على مدن الجميل ورقدالين وزلطن غرب البلاد بعد طرد ميليشيات حكومة الوفاق منها.

ونقلت وسائل اعلام ليبية عن الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري قوله إن قوات الجيش الوطني الليبي تمكنت من تطهير مناطق العسة والجميل ورقدالين وزلطن من سيطرة ميليشيات الوفاق ومرتزقتها.

وأضاف المسماري أن هذه المناطق تنعم اليوم بالحرية والأمن والأمان بعد طرد الميليشيات الإرهابية والإجرامية منها مشيرا إلى أن التقدم الميداني جاء بعد فشل الهجوم الذي شنته ميليشيات ما يسمى بالوفاق والمرتزقة الإرهابيين الأجانب على قاعدة عقبة بن نافع الجوية بمنطقة الوطية غرب البلاد.

من جهة اخرى شنت مقاتلات سلاح الجو التابع للجيش الليبي اليوم غارات جوية أستهدفت مواقع لقوات حكومة الوفاق في عدة مناطق غرب البلاد.

وقال مصدر عسكري فضل عدم الكشف عن اسمه إن سلاح الجو الليبي نفذ ثلاث غارات جوية على مواقع ميليشيات حكومة الوفاق في منطقة ابوقرين ووادي زمزم.

وتشهد ليبيا منذ عدوان حلف شمال الأطلسي “الناتو” عليها عام 2011 حالة من الفوضى والانفلات الأمني في ظل انتشار السلاح والتنظيمات الإرهابية التي تحاول فرض نفوذها وسيطرتها على مختلف المدن والمناطق بينما يتنازع على السلطات حاليا طرفان أساسيان هما حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج والحكومة الموازية العاملة في شرق ليبيا التي يدعمها مجلس النواب في مدينة طبرق والجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر.