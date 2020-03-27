بوتين يوقع قانونا يخول فيه الحكومة تجميد أسعار الأدوية عندالضرورة

موسكو-سانا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يتيح للحكومة تجميد أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز 90 يوما إذا واجهت البلاد خطر انتشار أمراض معدية أو تعرضت لحالات طارئة.

وذكرت وكالة تاس للأنباء أنه وفقا للتشريع الجديد سيحق للحكومة تحديد الحد الأقصى لأسعار البيع بالتجزئة للأدوية والمنتجات الطبية غير المدرجة في قائمة الضروريات.

وسيكون بإمكان الحكومة تفعيل القانون في حال انتشار وباء أو حدوث حالة طارئة أو إذا رصد ارتفاع غير مبرر في أسعار الأدوية بأكثر من 30 بالمئة في غضون 30 يوما في عدة مناطق من البلاد.

من جهته أوعز رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى السلطات الإقليمية بأن توصي المواطنين بالحد من السفر بما في ذلك لغرض السياحة والترفيه.

وقالت الحكومة في بيان على موقعها.. “تم تكليف السلطات التنفيذية للكيانات المكونة للاتحاد الروسي بأن توصي المواطنين بالحد من السفر بما في ذلك لغرض السياحة والترفيه”.

وكانت السلطات الروسية أعلنت أمس تسجيل 182 إصابة جديدة في 18 منطقة في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 840.