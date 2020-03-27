برشلونة يخفض رواتب لاعبيه بسبب فيروس كورونا

مدريد-سانا

أعلن نادي برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني بكرة القدم أنه يتخذ خطوات لتخفيض رواتب لاعبيه والعاملين لتقليص الضرر الاقتصادي الذي تسبب فيه انتشار فيروس كورونا.

وقرر مسؤولو النادي بعد اجتماع عبر الفيديو تخفيض رواتب كل اللاعبين المحترفين في برشلونة ومن بينهم ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم ست مرات والجهاز التدريبي خلال فترة توقف الدوري.

ونقلت رويترز عن نادي برشلونة قوله في بيان.. “في ظل الإجراءات المعتمدة تجدر الإشارة إلى أن النادي مدفوع بالحاجة إلى التأقلم مع الالتزامات التعاقدية لموظفي النادي في هذه الظروف الجديدة والمؤقتة التي نمر بها”.

وأضاف البيان.. “نتيجة تقصير مدة العمل اليومي بسبب الظروف الحالية وإجراءات الحماية المعتمدة سيتم تخفيض نسبي للرواتب المنصوص عليها في العقود” مشيرا إلى أن النادي جعل منشآته تحت تصرف مسؤولي الصحة في حكومة كتالونيا.

وكانت إسبانيا فرضت الحجر الصحي في 14 من الشهر الجاري مع السماح للمواطنين بترك منازلهم للقيام بالأعمال المهمة فقط ومن المتوقع تمديد هذه الفترة بعد انتهاء المهلة الأولى والتي كانت لمدة 15 يوما.

وشهدت إسبانيا ثاني أسوأ انتشار للوباء في أوروبا بعد إيطاليا وتجاوز عدد الوفيات أربعة آلاف شخص بالإضافة إلى إصابة أكثر من 56 ألفا.