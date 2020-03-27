قادة أوروبا يمهلون مجموعة اليورو 15 يوماً لوضع خطة اقتصادية لمواجهة كورونا

بروكسل-سانا

قرر قادة الاتحاد الأوروبي منح وزراء المال في منطقة اليورو 15 يوما لإيجاد خطة مشتركة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد.

وبعد مناقشات استمرت أكثر من ست ساعات عبر الفيديو توصل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على مشروع إعلان مشترك لمعالجة الأزمة التي يسببها الفيروس.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن القادة الاوربيين قولهم في بيان بعد المحادثات.. “ندعو مجموعة اليورو إلى تقديم مقترحات لنا في غضون أسبوعين”.

وأضاف البيان.. “يجب أن تأخذ هذه الاقتراحات في الاعتبار الطبيعة غير المسبوقة لصدمة كوفيد 19 التي تؤثر على جميع بلداننا وسيتم تعزيز استجابتنا حسب الضرورة مع اتخاذ مزيد من الإجراءات بطريقة شاملة في ضوء التطورات من أجل مواجهة معمقة”.

من جهة أخرى نقل دبلوماسي عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحذيره لزعماء الاتحاد الأوروبي من أن تفشي فيروس كورونا يهدد الدعائم الأساسية للتكتل مثل منطقة الحدود المفتوحة إذا لم تبد دول التكتل تضامنا في هذه الأزمة.

ووفقا للمصدر قال ماكرون لباقي قادة التكتل وعددهم 26 خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف.. “المشروع الأوروبي معرض للخطر .. التهديد الذي نواجهه هو القضاء على منطقة شنغن”.

ويتوزع ضحايا الفيروس على مختلف القارات في العالم إلا أن قارة أوروبا هي الأكثر إصابة بهذا الوباء حيث سجل فيها حتى يوم أمس 258068 حالة إصابة.