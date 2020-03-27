جهانغيري:اتخذنا قرارات للحد من التأثيرات الاقتصادية لفيروس كورونا

طهران-سانا

أكد النائب الأول للرئيس الإيراني اسحاق جهانغيري أن اللجنة الاقتصادية للحكومة الإيرانية اتخذت قرارات جيدة للتخفيف من الآثار السلبية لفيروس كورونا في مجال الإنتاج والاقتصاد.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن جهانغيري قوله اليوم في مؤتمر عبر الفيديو مع محافظ مازانداران ومديري المحافظة إنه يتم تقديم أكثر من 100 الف مليار تومان بأسعار تفضيلية للشركات الانتاجية التي تعاني من مشاكل وتلبية احتياجات قطاع الرعاية الصحية والتأمين على البطالة مشيرا إلى خطط الحكومة لتوفير التمويل للوحدات الطبية والمستشفيات فضلا عن دفع تأمين البطالة لمن فقدوا وظائفهم بسبب تفشي وباء كورونا.

واعتبر جهانغيري أن تلبية الاحتياجات الملحة للشعب في الوضع الحالي هي من المهام الاخرى للحكومة التي تسعى جاهدة لتوفير جميع السلع بوفرة وبأقل سعر معربا عن أمله بأن زيادة الإنتاج المحلي واستيراد المواد المطلوبة سيمكن إيران من إدارة هذه الأزمة بشكل أفضل.