كندا ترفض نشر قوات أمريكية على حدودها

أوتاوا-سانا

أعلنت كندا أنها تعارض بشدة خطة أمريكية لنشر قوات عسكرية على الحدود المشتركة بين البلدين.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو قوله “تمتلك كندا والولايات المتحدة الأمريكية أطول حدود غير عسكرية في العالم وإنه من المهم جدا لصالح بلدينا أن تبقى على ما هي عليه”.

وذكرت الوكالة أن كندا حذرت من أن نشر قوات أمريكية على حدودها بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا سيكون “سببا في إفساد العلاقات بين البلدين”.

وكان مسؤولون أمريكيون أعلنوا أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قدمت طلبا رسميا لوزارة الدفاع “بنتاغون” لوضع قوات عسكرية إضافة لتأمين الحدود الشمالية في المناطق الواقعة بين نقاط العبور بين البلدين مشيرة إلى أن المقترح لم يتم البت فيه بصورة رسمية حتى الآن.