فنزويلا: اتهامات واشنطن لنا بائسة وواهية

كراكاس-سانا

جددت فنزويلا تنديدها بالتدخلات الأمريكية في شؤونها واصفة الاتهامات التي تسوقها واشنطن ضدها بأنها “بائسة وواهية ومبتذلة”.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا قوله في كلمة متلفزة إن مزاعم واشنطن واتهام الرئيس نيكولاس مادورو ومسؤولين فنزويليين آخرين بـ “الإرهاب المرتبط بتجارة المخدرات” يمثل “انقلابا في شكل جديد”.

وأضاف ارياسا: إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يهاجم مرة أخرى الشعب الفنزويلي ومؤسساته الديمقراطية باللجوء إلى شكل جديد من الانقلاب على أساس اتهامات بائسة ومبتذلة وواهية.

وتتعرض فنزويلا لمحاولات التدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية وزعزعة استقرارها عبر تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية ودعم القوى اليمينية بهدف إحياء مخططاتها للهيمنة على هذا البلد الذي يمتلك ثروات نفطية هائلة والانقلاب على الرئيس الشرعي مادورو باستخدام جميع الوسائل بما فيها العنف والفوضى.