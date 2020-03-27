الولايات المتحدة تسجل أعلى إصابات بفيروس كورونا في العالم

عواصم-سانا

تواصل تسجيل إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا في عدد من دول العالم بينما سجلت الولايات المتحدة أعلى عدد من الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم بينما أعلنت فرنسا ارتفاعاً غير مسبوق في عدد الوفيات خلال يوم واحد.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الولايات المتحدة باتت تفوق الصين في عدد الإصابات بفيروس كورونا ليصل العدد إلى 81321 حالة بينهم أكثر من ألف حالة وفاة محطمة بذلك أرقام الصين وإيطاليا أو أي بلد آخر وفقاً للبيانات التي جمعتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن العلماء حذروا من أن الولايات المتحدة ستصبح يوماً ما “الدولة الأكثر تضرراً من جائحة الفيروس” موضحة أنه “على الرغم من أن النظام الطبي الأمريكي له سمعة كواحد من أفضل الأنظمة في العالم إلا أن سلسلة من الأخطاء والفرص الضائعة أعاقت استجابة المواطنين للتحذيرات الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عدد المصابين بكورونا”.

وبينت الصحيفة أن من بين هذه الأسباب “الفشل في أخذ الوباء على محمل الجد والنقص الحاد في الكمامات ومعدات الحماية للأطباء والممرضات المخالطين للمرضى وغير ذلك من الثغرات”.

يذكر أن الاستجابة البطيئة من الإدارة الأمريكية لتهديد فيروس كورونا عززت اتهامات واسعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعمد إرجاء اتخاذ قرارات حاسمة لمواجهة الفيروس رغم إدراكه خطورة الأمر.

من جانبها ذكرت وزارة الصحة الفرنسية أن إجمالي الوفيات بسبب كورونا في البلاد ارتفع إلى 1696 بعد تسجيل 365 حالة وفاة بزيادة نسبتها 27 بالمئة بالمقارنة مع أمس بينما بلغ عدد المصابين 29155 شخصاً بزيادة 16 بالمئة.

إلى ذلك وصف المدير العام لشؤون الصحة في فرنسا جيروم سالومون أن الوضع الصحي “مستمر في التدهور في البلاد رغم التدابير المتخذة” متوقعاً زيادة كبيرة في عدد الوفيات قريباً “بعد أن تبدأ السلطات جمع المعلومات حول الوفيات بين الأشخاص الموجودين في دور رعاية المسنين”.

بدورها أعلنت الحكومة البريطانية إن 115 شخصاً توفوا في البلاد اليوم بعد إصابتهم بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 578 شخصاً بينما وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 11658 ارتفاعاً من 9529 حالة أمس.

من ناحيتها أعلنت السلطات الصحية التركية ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 75 شخصاً بتسجيل 16 وفاة جديدة بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 3 آلاف و629 حالة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وفي اليونان أعلنت السلطات الصحية تسجيل 71 إصابة بفيروس كورونا و4 وفيات في البلاد ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 892 شخصاً وحصيلة الضحايا إلى 26 وفاة.

بدورها أعلنت وزارة الصحة المصرية أنها سجلت 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات ليرتفع الإجمالي إلى 495 حالة إصابة بينها 24 وفاة.

وذكرت الوزارة في بيان أن 102 من إجمالي المصابين تعافوا من المرض وخرجوا من مستشفى الحجر الصحي.

وفي الأردن أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 212 بعد تسجيل 40 إصابة جديدة 26 منهم من محافظة إربد فيما أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة عزل إربد عن باقي مناطق ومحافظات البلاد.

إلى ذلك أصدر رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب قراراً دعا فيه إلى اتخاذ إجراءات إضافية في إطار التشدد بإجراءات مكافحة وباء كورونا تضمنت تعليق العمل بين الساعة 7 مساء والساعة 5 صباحاً في جميع المحلات التجارية ومؤسسات تصنيع وتخزين وبيع المواد الغذائية على اختلافها باستثناء المطاحن والأفران والصيدليات والمصانع التي تنتج المستلزمات الطبية ومنع الخروج إلى الشوارع اعتباراً من الغد.