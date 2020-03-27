زاخاروفا: بومبيو يستغل أزمة كورونا لشن حرب إعلامية ضد الصين

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يستغل أزمة انتشار فيروس كورونا لشن حرب إعلامية ضد الصين منتقدة تصريحاته الأخيرة ضد بكين.

وانتقدت زاخاروفا على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم تمسك بومبيو باستخدام تسمية “فيروس ووهان” لوصف فيروس كورونا الجديد الذي أحدث وباء عالمياً واصفة مزاعمه حول “تحمل الصين مسؤولية فيما يتعلق بالشفافية تجاه الوباء” بأنها “حرب إعلامية”.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ ندد أمس الأول بمحاولة الولايات المتحدة “التشهير بالآخرين وتمرير المسؤوليات والعثور على كبش فداء” إثر أزمة انتشار فيروس كورونا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي بومبيو قال إن الصين لم تقدم المعلومات الكاملة حول فيروس كورونا بعد تفشيه في مدينة ووهان الصينية.