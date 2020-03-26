الداخلية: إخضاع المواطنين السوريين الداخلين من لبنان عبر المعابر غير الشرعية للفحص الطبي والحجر الصحي

دمشق-سانا

طلبت وزارة الداخلية من الجهات التابعة لها اصطحاب المواطنين السوريين المضبوطين من الجهات المختصة بسبب دخولهم إلى سورية من لبنان عبر المعابر غير الشرعية للفحص الطبي لدى الجهات الصحية المختصة وإخضاعهم للحجر الصحي المنزلي 14 يوماً للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كوفيد 19.

وأكدت الوزارة في تعميم تلقت سانا نسخة منه أن هذا الإجراء يأتي في إطار الخطوات الاحترازية التي تتخذها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ونظراً للمخاطر الصحية الجسيمة التي يحملها الفيروس المذكور وتطور انتشاره على المستوى العالمي ولضمان الحفاظ على الصحة العامة في جميع أرجاء سورية وتوفير أقصى معايير السلامة العامة للمواطنين والمقيمين.