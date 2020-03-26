حماة.. التزام مع بدء تطبيق حظر التجول في يومه الثاني

الخميس / 26 / 03 / 2020
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
نداء مشترك من 8 دول أعضاء في الأمم المتحدة متضررة من الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية للأمين العام للعمل على رفعها فوراً
2020-03-26
باروبيك: دعم أردوغان التنظيمات الإرهابية في سورية تسبب بإطالة أمد الأزمة
2020-03-26
سياسي مصري يدعو إلى محاكمة أردوغان دولياً على جرائمه في سورية
2020-03-25
خبير تشيكي: أردوغان يبتز أوروبا لدعم عدوانه على الأراضي السورية
2020-03-25
لانييه: الطابع العدواني للنظام التركي خطر على المنطقة وأوروبا
2020-03-24
صحيفة إسبانية: واشنطن وحلفاؤها دعموا الإرهاب في سورية
2020-03-23
نائب وزير الدفاع الروسي: نهب واشنطن ثروات سورية الوطنية وحظر واردات الطاقة إليها خرق للقانون الدولي
2020-03-23
محليات
الداخلية تدعو المواطنين إلى التقيد بحظر التجوال وهذه عقوبات المخالفين
2020-03-26
تواصل حملات التعقيم والتنظيف بالمحافظات في إطار إجراءات التصدي لكورونا
2020-03-26
درجات الحرارة أعلى من معدلاتها وأمطار متوقعة ليلاً
2020-03-26
مؤسسة القدس الدولية ولجنة دعم الشعب الفلسطيني وفصائل فلسطينية تدعو إلى وقف العدوان السعودي على اليمن
2020-03-25
المهندس خميس: التفعيل الفوري لدور لجان الأحياء والمخاتير للمشاركة بتنفيذ تدابير التصدي لكورونا
2020-03-25
الداخلية: تكثيف الدوريات لضمان حسن الالتزام بتنفيذ حظر التجوال وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص
2020-03-25
حملات تعقيم وتنظيف في محافظات عدة ضمن إجراءات التصدي لفيروس كورونا
2020-03-25
رياضة
تأجيل سباق إسبانيا في بطولة العالم للدراجات النارية بسبب فيروس كورونا
2020-03-26
الاتحاد الدولي لألعاب القوى يحذر من تعاطي المنشطات
2020-03-25
مبادرة أهلية لنادي الوثبة ضمن إجراءات التصدي لفيروس كورونا
2020-03-25
بسنادا من أبرز الأندية الرياضية الريفية النموذجية في اللاذقية
2020-03-25
إرجاء أولمبياد طوكيو 2020 على خلفية تفشي فيروس كورونا
2020-03-24
صحيفة سبورت: برشلونة مستعد للتضحية بأربعة لاعبين لاستعادة نيمار
2020-03-24
استراليا تؤجل مباريات الدوري المحلي بسبب فيروس كورونا
2020-03-24
اقتصاد
السماح للمصارف العاملة بتأجيل الأقساط المستحقة على عملائها لمدة 3 أشهر ولمرة واحدة
2020-03-26
منذ أسبوع حتى تاريخه… العقاري يدخل ثمانية صرافات آلية جديدة في الخدمة بحمص واللاذقية ودمر
2020-03-26
المصرف الصناعي: تأجيل سداد الأقساط المستحقة على المقترضين إلى بداية تموز القادم دون فوائد تأخير
2020-03-26
بعد شله الحياة اليومية.. كورونا يهدد بأسوأ ركود اقتصادي عالمي
2020-03-26
طلبات إعانة البطالة الأمريكية تقفز لمستوى قياسي
2020-03-26
زراعة الحسكة: ضمان إنتاجية محصول الشعير للموسم الحالي
2020-03-26
المركزي يواصل تقديم الخدمات الأساسية.. وخطتا طوارئ لضمان استمرار العمل في مختلف الظروف
2020-03-26
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الخارجية: الاحتلال التركي ومرتزقته يواصلون ممارساتهم الإجرامية بحق السوريين واستخدام المياه كسلاح حرب ضد المدنيين في الحسكة
الداخلية تدعو المواطنين إلى التقيد بحظر التجوال وهذه عقوبات المخالفين
ظريف: هل بومبيو وزير للخارجية أم وزير للكراهية؟
نداء مشترك من 8 دول أعضاء في الأمم المتحدة متضررة من الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية للأمين العام للعمل على رفعها فوراً
وزارة الصحة: وضع المصابين بفيروس كورونا مستقر ولا حالات وفاة بينهم
وزارة الداخلية: توقيف 153 شخصاً مخالفاً لقرار فرض حظر التجول
وزارة الصحة: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في سورية إلى 5
حظر التجول يدخل حيز التنفيذ في جميع المناطق.. وزير الداخلية يدعو المواطنين إلى التقيد التام
الداخلية: تكثيف الدوريات لضمان حسن الالتزام بتنفيذ حظر التجوال وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص
الاحتلال التركي ومرتزقته يقطعون المياه عن مدينة الحسكة بعد استئناف ضخها صباح اليوم
حماة.. التزام مع بدء تطبيق حظر التجول في يومه الثاني
2020-03-26
2020-03-26
Rem
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تصوير: راغدة جمال
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