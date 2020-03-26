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حماة.. التزام مع بدء تطبيق حظر التجول في يومه الثاني

2020-03-26

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السويداء.. التزام مع بدء تطبيق حظر التجول في يومه الثاني

تصوير: راغدة جمال

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