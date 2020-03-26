لليوم الثاني.. تطبيق حظر التجوال في جميع المناطق مع التزام من قبل المواطنين

دمشق-سانا

سجل اليوم الثاني من حظر التجوال الذي أقره الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لفيروس كورونا في جميع المناطق من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحاً التزاما واضحاً من قبل المواطنين.

وعند السادسة من مساء اليوم خلت شوارع المدن من السيارات والمارة مع انتشار قوى الشرطة والأمن الداخلي الموكلة إليها مهمة تطبيق الحظر بحسب ما رصدت كاميرا سانا من مختلف المناطق السورية.

وتغلق خلال فترة الحظر جميع الفعاليات التجارية والمحلات بشكل كامل وتتوقف حركة السير ويلتزم الناس منازلهم حيث أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين الالتزام والتقيد بالتعليمات التي تهدف إلى ضمان السلامة العامة منبهة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وتقوم قوى الأمن الداخلي والشرطة بتسهيل عمل الإسعاف والإطفاء ومؤسسات الخدمات الرئيسية /الكهرباء والمياه والاتصالات/ إضافة إلى الطواقم الصحية ووسائل الإعلام خلال فترة الحظر بسبب طبيعة عملها.

وتم أمس توقيف 153 شخصاً مخالفاً لقرار فرض حظر التجوال وتمت إحالتهم إلى القضاء المختص.

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