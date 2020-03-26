منذ أسبوع حتى تاريخه… العقاري يدخل ثمانية صرافات آلية جديدة في الخدمة بحمص واللاذقية ودمر

دمشق-سانا

في ظل الإجراءات الاحترازية المطبقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد أعلن المصرف العقاري عن إدخال ثمانية صرافات آلية جديدة بالخدمة منذ نحو أسبوع حتى تاريخه تضاف إلى 52 صرافاً جديداً تم تشغيلها مؤخراً بهدف إتاحة المجال لشريحة أكبر من المواطنين لسحب رواتبهم ومستحقاتهم والتخفيف من الازدحام على الصرافات.

وفي تصريح لمندوب سانا أكد مدير الدفع الإلكتروني بالمصرف سامر سليمان أن العقاري وضع بالخدمة 4 صرافات آلية جديدة في فرعه الواقع في بناء نقابة المعلمين ساحة الساعة الجديدة بمدينة حمص وصرافين في فرعه بدمر وصرافين في فرعه بحي الكاملية أمام المرفأ بمدينة اللاذقية بينما تم نقل ثلاثة صرافات جديدة إلى محافظة درعا وسيتم وضعها بالخدمة خلال الأيام القليلة القادمة.

وبالنسبة للصرافات الجديدة التي تم وضعها بالخدمة مؤخراً أوضح سليمان أن الصرافات توزعت على 4 صرافات على جدار فرع العقاري في ساحة العاصي بمدينة حماة و3 في صافيتا و3 في الكاملية باللاذقية و3 في جبلة و3 في طرطوس و2 في مكتب الناصرة بوادي النضارى بريف حمص و1 في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق و2 في فرع العقاري بالجامعة و2 في فرع العقاري ببناء المهندسين بدمشق و2 في فرع الصالحية بناء محافظة دمشق و2 في ساحة المواساة بدمشق و25 في الصالة المركزية بالإدارة العامة وجميعها تعمل حتى الساعة 5 مساء.

وسيم العدوي