إسبانيا ودول أخرى تسجل المزيد من الوفيات والإصابات بفيروس كورونا

عواصم-سانا

سجلت إسبانيا مزيداً من الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” معلنة 650 وفاة وثمانية آلاف ونصف إصابة مؤكدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الإسبانية أن حصيلة الوفيات بسبب الفيروس في البلاد ارتفعت منذ أمس من 3434 إلى 4089 بينما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة من 47610 إلى 56188 حالة.

وفي طهران أعلن رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ حتى اليوم 29 ألفاً و406 والوفيات 2234 فيما تعافى 10 آلاف و457 شخصاً.

وأضاف جهانبور أن النتائج المخبرية تظهر تسجيل 2389 إصابة جديدة بالفيروس منذ ظهر أمس.

من جانبه أفاد محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي بأن 30 شخصاً من موظفي البنوك الإيرانية توفوا جراء إصابتهم بفيروس كورونا أثناء أدائهم عملهم.

وفي بيروت قالت وزارة الصحة العامة اللبنانية إنه تم تحديد 35 إصابة جديده بالفيروس اليوم ليرتفع عدد الحالات المثبتة مخبرياً في البلاد إلى 368.

وكانت الوزارة اللبنانية أعلنت أمس إصابة 333 شخصاً ووفاة 6 آخرين بالفيروس.

فيما أعلن مصدر طبي في العاصمة العراقية بغداد تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

تشيكيا بدورها أعلنت ارتفاع عدد الوفيات لديها جراء الإصابة بالفيروس إلى ستة أشخاص أغلبهم من المسنين في حين ارتفع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 1654 إصابة.

من جهته أقر البرلمان السلوفاكي إجراء جديداً يسمح بمتابعة تحركات أصحاب الهواتف الخليوية ورصد تحركات المصابين بالفيروس والأشخاص الذين كانوا على اتصال ما يعني أن إدارة الصحة العامة ستحصل من شركات الخليوي على معطيات تعتبر في الأحوال العادية سرية.

وفي كوالالمبور سجلت ماليزيا 235 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر قفزة يومية ليصل إجمالي الحالات لديها 2031.

وقالت وزارة الصحة الماليزية إن عدد الوفيات بسبب الفيروس ارتفع إلى 23 لافتة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد تضاعف في غضون أسبوع.

فيما تم عزل الملك الماليزي السلطان عبدالله رياض الدين المصطفى والملكة عزيزة أمين ميمونة اسكندريا لفحصهما والتأكد من خلوهما من فيروس كورونا بعد اكتشاف الفيروس لدى 7 من رجال البلاط وعماله.

بدوره أكد أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية تسجيل 103 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 893 حالة موضحاً أن عدد الوفيات الجديدة الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 20 وفاة ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 78 في حين تعافى 35 شخصاً من الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الفيتنامية أن هناك 148 إصابة فقط في البلاد دون تسجيل أي وفيات.

وفي مانيلا أعلنت السلطات الفلبينية تسجيل ألفي حالة إصابة مؤكدة بالفيروس فيما أعلن مسؤول المجلس الوطني لنقابة الأطباء الفلبينيين وفاة تسعة أطباء في البلاد نتيجة إصابتهم بالفيروس وكذلك وفاة 38 شخصاً آخرين في وقت تمتلئ فيه المستشفيات بالمرضى وتعاني الطواقم الطبية نقصاً في تجهيزات الحماية.

وسجلت الهند بدورها ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا لترتفع حصيلة الوفيات إلى 13 وفاة وأعلنت وزارة الصحة الهندية أن عدد حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 649 إصابة.

وارتفعت عدد حالات الإصابة المؤكدة في باكستان إلى 1102 فيما تم تسجيل ثماني حالات وفاة بالمرض.